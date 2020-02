Regina Duarte replica mensagem de Bolsonaro sobre ato

Vera Magalhães

A secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, replicou em sua conta no Instagram a convocação feita por Jair Bolsonaro por WhatsApp para os atos em favor do governo e contra o Congresso que estão sendo convocados para 15 de março. A atriz postou:

“- 15 de março.

– Gen Heleno/Cap Bolsonaro.

– O Brasil é nosso,

– Não dos políticos de sempre.”

A sintaxe, a separação de linhas, o uso de travessões são reproduções literais da mensagem que Bolsonaro enviou na terça-feira a algumas pessoas acompanhada de dois vídeos em apoio aos atos do dia 15.

Na sua postagem, Regina ainda incluiu uma arte tosca escrita “Nas Ruas”, que é o nome de um movimento ligado à deputada federal Carla Zambelli (SP), que está na linha de frente das convocações para o dia 15.

No Twitter, a deputada esclareceu que não está mais no comando do Nas Ruas desde 2018, mas estará no ato. Diz que, a despeito do mandato que exerce, não “vivemos num parlamentarismo” no Brasil. “O Congresso quer sim reduzir as forças do executivo. Sinto isso na pele todos os dias”, postou.

Em outro post, diz que a pauta será única: em defesa do governo e da “fala do general”. Se refere à fala do general Augusto Heleno chamando os congressistas de chantagistas.