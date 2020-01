Regina Duarte sobre o novo cargo: ‘Parece um sonho’

Gustavo Zucchi

A nova secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, parece estar curtindo muito o “noivado” com o governo federal. Em seu Instagram, a atriz disse ainda “não acreditar” no convite e que está “vivendo um sonho”. “Deixa eu curtir um pouquinho mais a alegria de sentir que posso ser respeitada no meu amor pelo Brasil e pelo povo brasileiro?”, escreveu.

Apesar da alegria toda, ela avisou que deve “se blindar” nas redes sociais, já que pode “ser atacada” em função do novo cargo. “Daqui a pouco sei que posso vir a ter que me blindar das redes sociais onde talvez, quem sabe? Podem me atacar mais ainda em função do cargo.”