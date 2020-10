Rêgo Barros é exonerado do cargo de porta-voz da Presidência

O governo exonerou, nesta quarta-feira, 7, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União de hoje e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto. No final de agosto, o Planalto já havia informado que o cargo seria “desativado”.

Rêgo Barros estava atuava como porta-voz da Presidência desde janeiro do ano passado. O general atuou como chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e foi um dos principais responsáveis pela política de comunicação do Exército durante o comando do general Eduardo Villas Bôas.