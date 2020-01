Regras mais rígidas para o uso de aviões da FAB à vista?

Equipe BR Político

Na sequência das turbulências no governo causadas pelo uso “imoral”, como classificou o presidente Jair Bolsonaro, de aviões da FAB, logo no retorno das atividades legislativas, deve decolar na pauta da Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) um projeto que endurece as regras para uso de aeronaves da FAB.

De autoria do senador Lasier Martins (Podemos-RS), PLS 592/2015 traz regras mais rígidas, sobre registros, publicação de relatórios e justificativas de solicitação, além de prever penalidades para quem descumprir as normas.

Pelo projeto, estarão autorizados a usar os aviões da União, para missões oficiais, o presidente e o vice-presidente da República e os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF). Também estarão autorizados os ministros de Estado e demais ocupantes de cargo público com prerrogativas de ministro, além dos comandantes das Forças Armadas. Segundo o senador, a intenção é impedir “excessos”.