Reguffe: ‘Acabou a desculpa de que falta dinheiro’

Cassia Miranda

Ao comentar a retirada do PL 11.021, que flexibiliza as regras do Fundo Partidário, da pauta do plenário do Senado desta terça-feira, 17, o senador José Antônio Reguffe (DF) ressaltou que o projeto não atende às demandas da população. “Ela pode atender a outros interesses, na minha opinião, mas não atende às pessoas de bem e ao contribuinte honesto deste País”, disse.

E acrescentou: “Acabou a desculpa de que falta dinheiro neste País. Porque se em um estalar de dedos aumentam de R$ 1,7 bi para R$ 3,7 bi, mais do que dobraram o fundo público de campanha, acabou a desculpa. Porque dinheiro para campanha de político acharam com facilidade”, protestou na tribuna da Casa.