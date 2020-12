Após aprovar o PL que trata de incentivos à cabotagem (BR do Mar), a Câmara dos Deputados convocou sessão para esta quarta-feira, 9, para votar a regulamentação do Fundeb. O relatório de autoria do deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) define regras para o fundo, aprovado em agosto pelo Congresso Nacional. Sem a regulamentação, 1.471 municípios podem ficar sem R$ 3 bilhões de reais, segundo cálculos feitos pelo Todos Pela Educação.