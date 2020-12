Regulamentação do Fundeb na pauta de hoje da Câmara

Está prevista para ser votada na Câmara, nesta quarta-feira, 9, a regulamentação da distribuição dos recursos do novo Fundo Nacional de Educação Básica (Fundeb) e o projeto que trata da dívida dos Estados.

A inclusão do Fundeb na Constituição foi aprovada em agosto no Congresso, mas sua efetivação ainda depende de regulamentação para vigorar. Sem isso, 1.471 municípios podem perder R$ 3 bilhões em recursos para o ensino, segundo cálculos do Todos pela Educação.

Também está prevista a deliberação do PLP 137/2020, que desvincula os saldos de 29 fundos públicos na conta única do Tesouro Nacional para criar fonte de recursos para o enfrentamento da pandemia.