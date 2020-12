Reino Unido começa amanhã vacinação contra covid-19

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou no domingo, 6, que a partir de terça, 8, a população britânica começará a ser vacinada contra a covid-19. A prioridade será para idosos, funcionários da Saúde e de asilos. Inicialmente, serão 50 hospitais, mas a ideia é criar milhares de centros de vacinação por todo o País.

Na semana passada, o ministro já havia anunciado a aprovação da vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório de biotecnologia alemão BioNTech.

No Brasil, a previsão inicial do Ministério da Saúde é iniciar a partir de março do ano que vem a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, caso a vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford tenha sido aprovada até lá.