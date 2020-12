Reino Unido e União Europeia fecham acordo pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, usou o Twitter nesta quinta-feira, 24, para anunciar: “o acordo está pronto”. O comentário é em referência ao acordo comercial com a União Europeia (UE) para vigorar após o período de transição do Brexit, que vence no próximo dia 31.

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já havia anunciado que as partes chegaram a um entendimento. “Finalmente chegamos ao acordo pós-Brexit. Negociações foram difíceis, mas acordo é justo, equilibrado e correto”, disse em coletiva de imprensa.

Agora, o texto do acordo será encaminhado para as 27 nações da UE que buscam aprovação unânime. Para isso, será necessária a aprovação dos parlamentos da UE e do Reino Unido.

Com a saída do Reino Unido, a o bloco europeu perde seu principal integrante militar e de inteligência, além de 15% do PIB do bloco.