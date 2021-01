Reino Unido identifica 9 casos ligados a variante brasileira do coronavírus

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou neste domingo, 24, que o país identificou nove casos de covid-19 ligados a variante brasileira do vírus, além de 77 da cepa sul-africana. Todos os registros, até o momento, estão relacionados a viajantes que passaram pelos dois países. Só no Amazonas, foram identificadas ao menos 11 cepas distintas à primeira.

“Todos estão sendo cuidadosamente observados, e nós aprimoramos o rastreamento da rede de contatos (desses pacientes) para fazer tudo que for possível para evitar que (as variantes) continuem a se espalhar”, disse ele durante uma entrevista à rede de televisão britânica BBC.

O Reino Unido acumula o maior número de mortes por covid-19 da Europa – são cerca de 100 mil até o momento. O governo atribuiu as altas taxas de transmissão, que o forçaram a decretar um novo lockdown, a uma variante altamente contagiosa identificada no sudeste do país.