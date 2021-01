Reino Unido inicia imunização com vacina de Oxford

Nesta segunda-feira, 4, o Reino Unido iniciou a imunização de pessoas do grupo de risco contra a covid-19 com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. Após ser o primeiro país do ocidente a iniciar o processo de imunização contra o novo coronavírus, o Reino Unido também é pioneiro na aprovação e aplicação da vacina desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Um idoso de 82 anos, Brian Pinker foi o primeiro a receber a primeira dose do imunizante, no Hospital da Universidade de Oxford.

A vacina foi aprovado na última quarta-feira, 30, pelas autoridades de saúde britânicas. O imunizante de Oxford é tido como uma alternativa mais acessível, por ser mais barato. A distribuição também é mais fácil pelo fato de não precisar ser transportado a baixíssimas temperaturas, como é o caso do produto da parceria do laboratório alemão Biontech com a americana Pfizer e do imunizante desenvolvido pela americana Moderna.