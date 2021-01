Reino Unido volta a impor lockdown em todo seu território

O Reino Unido voltará a impor um lockdown, com restrições severas para deslocamento da população. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Isso significa que aulas tanto no ensino fundamental quanto no superior voltarão a ser remotas. A população só poderá sair de casa para compras essenciais, praticar exercícios em um raio limitado de sua residência e trabalhar quando não puder exercer home office.

“Com a maior parte do país já sob medidas extremas, é claro que precisamos fazer mais juntos para colocar essa nova variante sob controle”, disse em discurso na televisão. Johnson não deu prazo para o fim das restrições, apesar de indicar que, caso a vacinação consiga atingir um bom número de pessoas, elas podem ser suspensas em meados de fevereiro.