Reitor argentino desmente Bolsonaro sobre título de Decotelli

O reitor da Universidade Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondeu nesta sexta, 26, ao perfil do presidente Jair Bolsonaro no Twitter com a informação de que o recém-indicado ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, não obteve título de doutor na instituição argentina de ensino. “Nos vemos na necessidade de esclarecer que Carlos Alberto Decotelli da Silva não obteve na @unroficial o título de doutor que se menciona nessa comunicação”, escreveu ele. O chefe do Planalto havia anunciado pela rede a nomeação do financista para o cargo com a credencial de “doutor pela Universidade de Rosário, Argentina”. À CNN Brasil, Bartolacci afirmou que Decotelli não chegou a obter o título, mas que cursou as disciplinas do doutorado.

A web do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com apresentação de seu então presidente, cargo que Decotelli ocupou de fevereiro a agosto do ano passado, afirma que o novo ministro da Educação é “é doutor em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina”.

O mesmo já ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff com título de doutora pela Unicamp e com o ministro Ricardo Salles com a Universidade de Yale.