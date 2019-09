‘Reivindicações’ dos Estados responsáveis por 71% do PIB

Equipe BR Político

Os governadores das Regiões Sul e Sudeste reivindicam uma série de medidas econômicas do governo federal, enquanto economias responsáveis por 71% do PIB brasileiro em artigo na Folha. Começam e terminam o texto destacando a importância de se resgatar a confiança dos mercados interno e externo. Pedem a “retomada imediata” de investimentos em infraestrutura, reforçam o pedido para que Estados e municípios façam parte da reforma da Previdência, “reivindicam” que metade dos valores obtidos em concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos seja direcionada a projetos nos respectivos Estados das concessões, assim como uma divisão mais “semelhante” dos recursos da cessão onerosa do pré-sal.

Também reforçam a preocupação do agronegócio com a atual política ambiental. “Para nós, os temas ambientais devem ser objeto de diálogo e distensão, em busca de um entendimento que fortaleça a imagem internacional do país”, concluem.