Rejeição a Bolsonaro é de 43%, aponta Datafolha

A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro atingiu nível recorde após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28, indica que 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Esse número era de 38% no levantamento anterior, em 27 de abril.

A aprovação da gestão de Bolsonaro se manteve estável entre uma pesquisa e outra: 33% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. Caiu de 26% para 22% o índice que considera o governo regular. Não sabem ou não opinaram somam 2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de maio. Antes, portanto, da operação da Polícia Federal contra apoiadores do presidente. Foram ouvidos 2.069 eleitores, a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais.

Confiança

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o nível de confiança nas declarações do presidente. Subiu de 38% para 44% o número de brasileiros que dizem nunca confiar em Bolsonaro. Também caiu 6%, de 38% para 32% o índice dos que às vezes confiam. E se manteve em 21% a taxa dos que sempre confiam nas declarações de Bolsonaro. Os que não sabem ou não opinaram somam 2%.