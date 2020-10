Rejeição a Covas cai 8 pontos, diz Ibope

Uma das mudanças mais significativas reveladas pela pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão nesta quinta-feira, 15, foi a queda na rejeição ao prefeito Bruno Covas (PSDB), o único candidato à Prefeitura de São Paulo que conseguiu diminuir a taxa. O prefeito, que é o candidato com o maior tempo de propaganda na rádio e televisão, conseguiu diminuir a rejeição em oito pontos porcentuais em comparação ao último levantamento do instituto e passou de 31% para 23%. Celso Russomanno (Republicanos), que lidera as intenções de voto empatado tecnicamente com o prefeito registrou crescimento de 27% para 30%.

O candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro à Prefeitura de São Paulo lidera na capital, segundo a pesquisa de hoje, com 25%, seguido de Covas (PSDB), que tem 22%. A diferença entre os dois diminuiu numericamente em comparação à última pesquisa do instituto, de duas semanas atrás, apesar de na ocasião já estar no limite da margem, de até três pontos porcentuais para cima ou para baixo.

Na terceira colocação das intenções de votos estão Guilherme Boulos (PSOL), com 10%, e Márcio França (PSB), com 7%. Jilmar Tatto (PT) passou de 1% para 4%, seguido de Arthur do Val (Patriota), que oscilou de 1% para 2%. Os outros concorrentes ficaram com 1% ou menos.

A pesquisa foi feita entre 13 e 15 de outubro de 2020, com 1.001 eleitores de forma presencial. O nível de confiança utilizado é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP‐01432/2020