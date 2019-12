Rejeição a Crivella em 72%

Vera Magalhães

Pesquisa Datafolha no Rio de Janeiro mostra a rejeição a Marcelo Crivella em 72% e o prefeito atrás de Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Freixo (PSOL) na disputa pela sucessão municipal.

Em todos os cenários, o ex-prefeito e o deputado aparecem tecnicamente empatados na frente, com Crivella bem atrás. Na simulação com mais candidatos, Paes tem 22%, Freixo aparece com 18% e Crivella tem 8%. No cenário com menos postulantes, Paes amplia a vantagem: tem 27% contra 21% de Freixo, o que os deixa no limite da margem de erro.

O índice de ruim e péssimo do prefeito explodiu: 72%. Entre pessoas com ensino superior completo, o prefeito é reprovado por 84%. Mesmo entre evangélicos, sua gestão é rechaçada por 56%.

A nota média atribuída à gestão é 2,6, mas 45% atribuíram zero ao prefeito.