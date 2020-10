Rejeição a Russomanno aumentou depois do debate, indica Datafolha

O candidato em São Paulo que lidera as intenções de voto nas pesquisas antes do início da propaganda eleitoral na televisão e rádio, Celso Russomanno (Republicanos), sofreu um salto na rejeição, que foi de 21 para 29% em duas semanas e chegou próxima ao índice do prefeito Bruno Covas (PSDB), seu maior adversário na disputa até agora. Covas manteve a rejeição em 31%. O evento mais significativo neste meio tempo foi o debate entre os candidatos da TV Bandeirantes.

Se a exposição no debate afetou negativamente a imagem de Russomanno, o candidato tirou sorte grande. Ao que tudo indica, com os cancelamentos por outras quatro emissoras, o debate da última semana terá sido o primeiro e último desta eleição na capital paulista.

Quanto às intenções de voto, o candidato do presidente Jair Bolsonaro foi de 29 para 27% nesta pesquisa e Covas de 20 para 21%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro. No terceiro lugar figura Guilherme Boulos (PSOL), que subiu de 9 para 12%, seguido de Márcio França (PSB), que se manteve com 8% das intenções. O crescimento de Boulos acompanhou o aumento da população que o conhece, que passou de 46 para 54%.

Depois aparecem Arthur do Val (Patriota), com 3%, Andrea Matarazzo (PSD) e Levy Fidélix (PRTB), ambos com 2%, e Jilmar Tatto (PT), Vera Lúcia (PSTU), Joice Hasselmann (PSL), Orlando Silva (PCdoB), Marina Helou (Rede), Filipe Sabará (Novo) e Antônio Carlos (PCO), todos com 1%. A pesquisa ouviu 1.092 eleitores em 5 e 6 de outubro.

A partir desta sexta-feira, 9, a expectativa é que o início do horário eleitoral na televisão e rádio balance o equilíbrio da disputa. O mais beneficiado será o tucano, que terá as maiores inserções, seguido de França e Tatto.