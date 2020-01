Relator acredita ser possível taxação ‘opcional’ do seguro-desemprego

Gustavo Zucchi

O relator da MP do Verde e Amarelo, Christino Áureo (PP-RJ), acredita que pode trazer de volta ao texto da medida provisória a polêmica taxação do seguro-desemprego. Apesar da MP já contar com outra fonte de financiamento, já que a LOA de 2020 contou com uma reserva orçamentária para a implementação da medida. “Há a hipótese de buscar na taxação do seguro-desemprego um apoio opcional. Se a pessoa quiser contribuir. Apesar de que a maioria deve achar que não está em condição para isso e opte por não fazer”, disse ao BRP. “O relatório ainda não contempla isso. Será uma alternativa que eu lavarei para discussão dentro da comissão.”