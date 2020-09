Relator comemora retirada de urgência de reforma tributária

O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) comemorou ao Estadão a retirada do pedido de urgência do governo para tramitação do PL com a proposta do Ministério da Economia. Segundo o parlamentar, a decisão colabora com o combinado de que todos os projetos caminhem juntos e que seja apresentada uma reforma mais ampla do que apenas a unificação de tributos federais. “Estamos discutindo todos os projetos. Foi esse o combinado. O governo está reforçando a posição da comissão mista de discutir as três propostas juntas’, disse o relator.