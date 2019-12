Relator considera ‘uma pena’ se juiz de garantia for vetado

O presidente Jair Bolsonaro avisou na última semana que quer ir para sua folga de ano-novo com os vetos do pacote anticrime definidos. Com alguns dos principais pontos do projeto em xeque, o relator do pacote no plenário, deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG), vê que alguns dos artigos que devem ser limados pelo Planalto são vetos “razoáveis”. A principal discordância destacada por Andrada, que é considerado um dos favoritos para assumir no próximo ano a Comissão de Constituição e Justiça, é no polêmico juiz de garantia, figura criada pela Câmara e que está entre as sugestões de corte. Em entrevista ao BRPolítico, o parlamentar ainda opinou que dos 30 possíveis vetos presidenciais, a maioria deve ser derrubado, já que o pacote anticrime saiu do Congresso com um raro consenso entre os parlamentares.

BRPolitico – A figura do juiz de garantia é um dos pontos que está em xeque. Como o senhor avalia a retirada deste ponto do pacote anticrime?

Lafayette Andrada – O juiz de garantia é um capítulo inteiro do projeto. Não sei qual vai ser o comportamento da Câmara caso o presidente venha a vetá-lo. Acho uma pena. Porque a justificativa que estão dando é de aspecto financeiro, e já está provado que não há nenhum impacto financeiro. Dizem que vai ter que abrir concurso para mil juízes e não vai ter que abrir concurso nenhum. Serão utilizados juízes de outras varas, uma vara vizinha julga a outra. Eu acho uma pena, países mais avançados utilizam isso. Lamento se vier este veto, ainda mais por uma justificativa que não existe. Mas o presidente tem essa prerrogativa.

BRP – Por que o governo tem essa restrição ao juiz de garantia?

Lafayette – Eu não estou entendo o porque da insistência do governo contra este tema. Não vi nenhuma nota do Tribunal de Justiça, do Supremo, falando contra o juiz de garantia. Seriam os impactados, aliás, os únicos impactados financeiramente. Se fosse ter impacto financeiro o STF, o STJ deveriam mandar uma nota falando: “A ideia é boa, mas o impacto é muito grande, não será possível a implementação”. O único interessado não emitiu nenhuma nota relativa ao impacto financeiro. Acho lamentável se esse veto acontecer porque as democracias mais avançadas utilizam o juiz de garantia.

BRP – A questão da escuta ambiental também está entre os possíveis vetos, o que acha?

Lafayete – Lá no texto da escuta ambiental somam-se 6 ou 7 artigos. Tem um artigo que de fato a redação está meio truncada. Se ele for vetar este artigo, acho razoável o veto por causa da redação, não pelo tema. Mas se for vetar todo também acho um equívoco, uma pena se vetar toda a temática. O artigo que poderia ser melhor redigido é o que fala que a escuta ambiental só é possível para matéria de defesa. A redação podia ser melhor. Então o veto é justificável.

BRP – Há ainda dois outros vetos considerados decididos, que é a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias e a impossibilidade de juízes darem a sentença caso tenham tido contado com provas ilícitas, nestes pontos também há artigos problemáticos?

Lafayette – Prisão preventiva após 90 dias se for vetada acho um retrocessos na minha opinião, mas o plenário é quem vai julgar. O outro artigo também pode ser levantada uma questão de ordem administrativa, que cria certas confusões. Então esse artigo também é razoável, justificável o veto. Mas é uma artigo só, porque o capítulo das medias cautelares é longo. Esse dispositivo especificamente se for vetado é justificável. O problema é o juiz ter considerado a prova ilícita e ela ser usada depois, e de fato uma redação mais difícil. Mas tirando isso daí, pode achar um ou outro artigo com uma redação mal redigida, pode acontecer.

BRP – Há ainda mais de 30 artigos que estariam em debate para o veto, como acha que o plenário reagiria?

Lafayete – Acho que são muitos vetos. Grande parte aí, se for vetado, deve cair no Congresso. Eu sinto que estes vetos que eu falei, tem uma justificativa, que é plausível, com redações que podem dar interpretações com dificuldade. Acho que estes vetos são razoáveis de serem mantidos. O juiz de garantia é uma loteria no plenário, não sei. Agora, se for mais de 30 vetos, a maioria deve cair.