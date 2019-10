Relator da CPI do BNDES segue script e pede indiciamento de Lula e Dilma

Marcelo de Moraes

Desde a sua instalação, a CPI do BNDES tinha estabelecido como alvo de suas investigações as suspeitas de irregularidades cometidas pelo banco em operações no exterior durante os governos do PT. Hoje, o deputado Altineu Cortes (PL-RJ) apresentou seu relatório e concluiu que houve mau uso dos recursos públicos e propôs o indiciamento dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de outras 71 pessoas. O relatório ainda precisa ser aprovado pelos integrantes da comissão, o que vai acontecer na próxima semana.

Além de pedir esses indiciamentos, Altineu também propôs que fossem cancelados os termos dos acordos de delação premiada envolvendo os cabeças da JBS, Joesley e Wesley Batista, além de Ricardo Saud.