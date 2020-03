Relator da Emergencial avalia proibir cortes para policiais, médicos e professores

O relator da PEC Emergencial, senador Oriovisto Guimaraes (Podemos-PR), avalia que pode incluir uma mudança em seu texto afim de evitar o que ele chamou de “pânico” em torno da proposta. A alteração seria explicitar no texto que funcionários da segurança, saúde e educação (ou seja, policiais, médicos e professores) estariam fora da possibilidade de ter redução na jornada de trabalho.

“Eu duvido muitíssimo que algum presidente da República tenha essa capacidade. Ele precisaria ter menos de dois neurônios para cortar horário de Segurança Pública, Saúde, escola. isso é de um terrorismo absurdo. Não vai acontecer. E como relator eu me disponho a colocar a proibição disso no próprio relatório”, disse durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Outro ponto que ele realçou é que Estados e municípios que não acatarem as mudanças propostas na PEC não terão nenhum tipo de punição. “Muito se fala em criar pânico com o coronavírus. Temos também de ter cuidado de não criar pânico com essa PEC. Ninguém está obrigando nenhum governador a fazer nada. Se ele não fizer não acontece nada. A única previsão da PEC é que se ele não fizer não pode ter aval da União para empréstimo. Mas isso já está acontecendo. A maioria dos estados tem nota C e D, isso já proíbe o aval da União”, afirmou.