Relator da PEC emergencial diz que análise do texto ficará para 2021

O relator da PEC emergencial, senador Marcio Bittar (MDB-AC), informou nesta sexta-feira, 11, que a apresentação de seu parecer sobre o texto ficará para 2021.

A proposta é considerada a mais importante para ajustar as contas do governo e manter o teto de gastos.

Em nota, Bittar afirma que a complexidade do tema e a conjuntura do País impedem o avanço da proposta neste momento. “Creio que a proposta será melhor debatida no ano que vem, tão logo o Congresso nacional retome suas atividades e o momento político se mostre mais adequado”, afirmou o senador.

O Congresso também decidiu que o Orçamento de 2021, que também está sob a relatoria de Bittar, só será votado depois da eleição para as presidências da Câmara e do Senado, em fevereiro.