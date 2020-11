Relator da PEC Emergencial e da Lei Orçamentária Anual do ano que vem, o senador Márcio Bittar (MDB-AC) pediu a continuidade das reformas, paradas no Congresso ao longo de todo este ano. “Precisamos garantir a pavimentação do caminho que foi ratificado pelas urnas em 2018”, disse o parlamentar, destacando que esse “caminho” teria ” responsabilidade fiscal” e “reformas essenciais para deslanchar o crescimento econômico”.