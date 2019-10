Relator da regra de ouro deixa projeto

Gustavo Zucchi

O relator da PEC da regra de ouro na CCJ Câmara, Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), declinou da relatoria da proposta. Ele avisou o presidente da comissão, Felipe Francischini, que desistiu do cargo devido à falta de diálogo com o governo. Francischini planejava pautar a PEC nesta quarta-feira, 16, mas agora precisará escolher um novo relator, o que atrasará a tramitação. A falta de diálogo do governo com os deputados é motivo de irritação de Francischini, que quer tocar a PEC sem ajuda do Ministério da Economia.