Gustavo Zucchi

Faltando menos de uma semana para a volta dos trabalhos legislativos, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária, teve uma terça-feira agitada para fazer a proposta andar. Ribeiro se reuniu com a equipe do Ministério da Economia, com o economista Bernard Appy, cujas ideias basearam a proposta em andamento na Câmara, e com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. “Quero iniciar o semestre legislativo com o maior avanço possível no texto da Reforma Tributária”, disse.