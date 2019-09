Gustavo Zucchi

O relator da indicação de Augusto Aras na CCJ do Senado já está escolhido e deve ser revelado ainda nesta quarta-feira, 11. Segundo a presidente da comissão, Simone Tebet (MDB-MS), a mensagem com a indicação do presidente Jair Bolsonaro já chegou e deverá ser lida ainda hoje no plenário. O nome do relator será mantido em segredo até que a mensagem seja lida, devido à alta concorrência pelo cargo. Um dos nomes pensados é o do senador Eduardo Braga (MDB-AM).