Relator de PL de armas diz que texto será ‘transição’ para o liberalismo

Equipe BR Político

A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o projeto de lei que flexibiliza o porte e a posse de armas, baseado no decreto do presidente Jair Bolsonaro que teve pontos considerados inconstitucionais. O relator do PL, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), disse que seu texto faz parte de uma “transição gradativa” para o liberalismo e que “cobra mais senso de responsabilidade” de quem usa armas de fogo. “O relatório é a síntese do exercício do bom senso entre aqueles que não querem de jeito nenhum e aqueles que não querem controle algum.”