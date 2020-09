Relator de processo contra Deltan no CNMP: ‘Ele foi além’

O relator dos processos disciplinares contra o procurador da República Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, Otávio Rodrigues, votou a favor de punição do ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato, em julgamento nesta manhã de terça, 8. Em um deles, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) acusa Deltan de supostamente influenciar as eleições para a presidência do Senado no ano passado, quando o procurador fez críticas ao parlamentar, que disputava o cargo, nas redes sociais. A disputa foi vencida pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Deltan pode ficar sem promoção durante um ano.

“Um membro do do MPF sentiu-se no direito de interferir nas eleições pra presidente do Senado. Não eram meras manifestações de apreço ou desapreço. Ele foi além: incentivou uma campanha contra o sistema de votação”, afirmou Rodrigues.