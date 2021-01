Relator de projeto que legaliza cassinos defende liberação

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) defendeu, neste sábado, que os cassinos sejam legalizamos no País. Ele é o relator do projeto que prevê essa regulamentação e avalia que a liberação dos jogos poderá gerar receitas e empregos justamente num momento de crise aguda da economia do País por causa da pandemia do coronavírus.

“Estamos em um momento de crise causada pela pandemia e nessas horas precisamos de coragem e ousadia para vencer os desafios. O Brasil não pode ficar sem essa importante fonte de recursos e empregos”, afirma.

“Sou relator do PL 2648/2019, sobre a legalização de cassinos no Brasil, e defendo que não só os cassinos, mas que todos os jogos sejam legalizados. São cerca de R$ 50 bilhões que o Brasil perde ao não legalizar os jogos, e cerca de 700 mil empregos diretos que poderiam surgir”, argumenta.

“Os jogos já fazem parte do cotidiano de grande parte dos brasileiros e, além de ser uma oportunidade de alavancar o turismo e o desenvolvimento regional, é uma solução para reduzir o impacto das consequências econômicas”, diz Coronel.