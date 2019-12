Relator desidrata projeto de trânsito de Bolsonaro

Equipe BR Político

Relator do projeto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza regras do Código de Trânsito Brasileiro, o deputado federal Juscelino Filho (DEM-MA), alterou a versão do seu parecer entregue nesta sexta, 13, à comissão especial da Câmara. Um dos pedidos do presidente, de aumentar de 20 para 40 o número de pontos para cassação da Carteira Nacional de Habilitação, não foi atendido. Como relata O Globo, o motorista perde o documento se houver duas ou mais infrações gravíssimas com 20 pontos; 30, com apenas uma infração gravíssima, ou 40, sem nenhuma infração gravíssima. Também haverá escalonamentos no prazo de renovação da CNH para motoristas com até 65 anos e acima dessa idade. O projeto do Executivo passava de 5 para 10 anos para o primeiro grupo e de 3 para 6 para os com faixa etária mais alta.