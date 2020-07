Relator do marco do saneamento fala em ‘crise político’ após vetos

Relator do marco legal do saneamento no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), vê no horizonte uma possível “crise política” devido à decisão do presidente de vetar parte do texto. O tucano lembrou que ele mesmo era contrário a renovação de contratos de estatais, mas que acabou convencido da necessidade do artigo agora vetado.

“Depois de uma costura dificílima, em que se acabou na Câmara colocando mais esse item (renovação) e as condicionantes, e um acordo feito com lideranças regionais, passamos o texto no Senado, fizemos a discussão, e conseguimos aprovar sem modificação”, afirmou o senado em webinar promovido pela Iniciativa FIS.

A decisão de Bolsonaro impede que contratos atuais com as estatais sejam renovados pelos próximos 30 anos sem a necessidade de licitação. Logo após a divulgação dos vetos presidenciais, o próprio presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), manifestou contrariedade com o rompimento do acordo. Lideranças das duas Casas já discutem a derrubada dos vetos.