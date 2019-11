Relator do Marco Regulatório de concessões rebate Guedes

Equipe BR Político

O relator do novo Marco Regulatório para Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs) na Comissão Especial da Câmara, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), não gostou e rebateu nesta terça-feira, 26, a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que gostaria que o parecer sobre o novo Marco Regulatório de Concessões e de Fundos de Investimentos de Infraestrutura fosse postergado.

Em nota, Jardim avaliou a declaração como “descabida e carente de verdade”.Segundo matéria publicada no Valor, para a equipe econômica, o texto da nova Lei Geral das Concessões ficou extenso demais e pode ter efeito oposto à intenção de impulsionar o capital privado na infraestrutura do país.

“O parecer foi construído justamente para dar mais agilidade e simplicidade aos contratos e contou, inclusive, com a colaboração do próprio Governo Federal. Portanto, nos causa espanto tal reação que, inclusive, destoa do que tenho ouvido de setores do próprio governo”, afirmou o relator.