Relator fala em momento de ‘convergência’ para tributária

O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que acredita que há um momento de “convergência” entre Câmara, Senado e governo para a discussão da PEC que reestrutura o sistema de tributação no País nesta quinta-feira, 16, informa o Estadão/Broadcast.

Mais cedo, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que participou do debate sobre o tema na Câmara, fez uma sinalização ao Senado, cujo presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se mostrou incomodado na quarta com a retomada da discussão da proposta sem a participação dos senadores e do governo. Na sessão de hoje, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que preside a comissão mista que analisa a unificação das propostas da reforma em tramitação na Câmara e no Senado, esteve presente. “Acho que o sinal do Roberto Rocha presente na sessão foi muito importante, muito simbólico”, disse Ribeiro.

Segundo Aguinaldo o tema deve ser debatido por mais um mês de debate, a princípio, para a apresentação de seu relatório sobre a PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Maia já havia sinalizado uma previsão de votar o texto até agosto. Segundo o deputado, a apresentação do relatório ocorrerá quando houver acordo para a votação. “Eu não vou pôr um texto para ficar aí sem data de votação”, disse.

Volta da CPMF

Durante a discussão da reforma nesta quinta, Ribeiro afirmou que agurdará o governo oficializar sua proposta antes de se posicionar, mas que de sua parte, não haverá aumento da carga com a criação de um novo tributo. O ministro da Economia tem sinalizado a vontade de criar um novo imposto sobre transações financeiras junto à reformulação da tributária. Apesar das objeções do presidente da Câmara, a ideia vem sendo ressoada no governo e ganhou, nesta semana, um novo apoiador de sua pauta: o vice-presidente Hamilton Mourão.