Relator no Senado com voto a favor de Aras

Equipe BR Político

Relator no Senado da indicação do subprocurador Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou nesta segunda, 16, que votará a favor de Aras na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Segundo o parlamentar, o subprocurador cumpriu todos os requisitos constitucionais. “Todos foram preenchidos”, disse ele, informa o Broadcast Político. Aras entregou uma carta ao relator dizendo que entregará sua carteira da OAB e também deixará de fazer parte do escritório de advocacia do qual é sócio, caso seja aprovado.

Braga é investigado em inquérito que tramita no STF sob acusação de ter recebido ilegalmente R$ 6 milhões da JBS na campanha de 2014.