Relator no Senado estuda alterar texto do leilão do pré-sal

Equipe BR Político

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na Casa e relator do projeto de distribuição dos recursos do leilão da cessão onerosa do pré-sal, afirmou nesta segunda, 14, que vai manter as regras de repartição do dinheiro definidas pela Câmara. Ele é contra, no entanto, o entendimento de que prefeitos possam gastar livremente a verba.

“Eu não concordo com isso. Estamos aí fazendo uma enorme discussão sobre como equilibrar as contas públicas, diminuir o déficit da Previdência. Esse dinheiro devia ser usado para resolver esses problemas”, disse ele ao Valor publicado nesta segunda, 14.

Pelo texto da Câmara, só os governadores terão de especificar o destino dos recursos. “Qualquer mudança volta para a Câmara, o que eu vou analisar com os técnicos é se a gente pode suprimir algo sem que o texto volte para a Câmara”, afirmou Aziz nesta manhã, informa o Broadcast Político.