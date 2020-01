Relator retoma trabalhos da reforma tributária

Gustavo Zucchi

No mesmo dia que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dizer que confia que a reforma tributária será aprovada no primeiro semestre deste ano, o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), retomou os trabalhos sobre o texto. De volta à Brasília, ele teve reunião com consultores na Câmara dos Deputados.

“Retomei hoje a discussão sobre os principais pontos da reforma tributária com os Consultores da Câmara dos Deputados para avançar na construção do texto. A reunião aconteceu na Liderança da Maioria, em Brasília, e me motivou ainda mais a construir a reforma mais importante do nosso país em 2020”, escreveu o deputado em seu Instagram. A reforma deve passar por uma comissão mista composta por deputados e senadores para a construção de um texto único. Na sequência, ele retorna para Câmara, onde cumprirá a devida tramitação antes de ser votada em plenário.