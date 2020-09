Relator tem texto sobre segunda instância pronto para votação

Um dos textos parados nas comissões, a PEC da prisão após segunda instância está pronta para votação. O relator, deputado Fábio Trad (PSD-MS) avisou que quer apresentar o texto assim que as comissões forem retomadas. Segundo Trad, o texto deverá ter resistência por expandir a execução provisória da pena para todas as áreas do direito. “O texto estende a todas as áreas do direito e vai produzir efeito aos processos iniciados depois da vigência”, disse Trad. A PEC precisa ser aprovada na comissão especial da Câmara antes de ir a plenário.