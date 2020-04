Relatores da ONU criticam ‘políticas irresponsáveis’ do Brasil

Relatores da ONU criticaram o que chamam de “políticas irresponsáveis” do governo brasileiro diante da pandemia do novo coronavírus, informa Jamil Chade, no UOL. Os representantes da entidade pedem a revogação da Media Provisória do Teto de Gastos, que limita por 20 anos os gastos públicos, promulgada em dezembro de 2016. “As políticas econômicas e sociais irresponsáveis do Brasil colocam milhões de vidas em risco”, afirmam em nota divulgada hoje.

Para Juan Pablo Bohoslavsky, “a epidemia da covid-19 ampliou os impactos adversos de uma emenda constitucional de 2016 que limitou os gastos públicos no Brasil por 20 anos”. Para eles, “os cortes de financiamento governamentais violaram os padrões internacionais de direitos humanos, inclusive na educação, moradia, alimentação, água e saneamento e igualdade de gênero”.

“Quem será responsabilizado quando as pessoas morrerem por decisões políticas que vão contra a ciência e o aconselhamento médico especializado?”, questionaram.