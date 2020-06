Judiciário aperta cerco a Bolsonaro, e pedido de cassação pode andar no TSE

O nível de tensão provocado pelo confronto de Jair Bolsonaro e de seus aliados contra o Supremo Tribunal Federal aumentou ainda mais neste fim de semana e já passou do que poderia ser considerado apenas como uma crise institucional entre dois Poderes. Uma sequência de fatos mostrou que a divergência descambou para um confronto sem precedentes e de consequências imprevisíveis.

No mais importante deles, o ministro Celso de Mello, do STF, numa mensagem enviada pelo WhatsApp, fez crítica duríssima ao comportamento dos bolsonaristas, os quais acusou de quererem a implantação de um ditadura. Também comparou a situação que está acontecendo no Brasil com a Alemanha de Hitler. O decano do Supremo é justamente o relator do inquérito que investiga as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra Bolsonaro, o acusando de tentar interferir na Polícia Federal.

Longe de querer qualquer distensionamento nessa desavença, o presidente repetiu o roteiro, que tem sido recorrente aos domingos, participando de mais uma manifestação na Praça dos Três Poderes contra o STF. Depois de usar, mais uma vez, um helicóptero para chegar ao local, ele cavalgou entre os participantes para saudá-los, embora, novamente, a presença de apoiadores tenha sido apenas modesta. Como sempre, os manifestantes fizeram as críticas de sempre atacando o Supremo, pedindo seu fechamento.

Outro componente agravante dessa situação é que o confronto começou a chegar às ruas, literalmente. Em São Paulo e no Rio, grupos antibolsonaristas protestaram em locais onde os apoiadores do presidente se manifestavam. Em São Paulo, teve tumulto, com a Tropa de Choque da Polícia Militar chegando a lançar bombas de gás lacrimogêneo. No Rio, também houve confusão.

E os aliados do presidente, no jogo de narrativas, tentam associar os protestos dos antibolsonaristas a terrorismo, como fez o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). “Após sete domingos seguidos de atos pacíficos e democráticos a favor do presidente Jair Bolsonaro, oposição convoca seus terroristas para causar confusão. Que não reste mais nenhuma dúvida de qual ato é de fato pela democracia”, escreveu o filho do presidente no Twitter, ignorando, por exemplo, as agressões sofridas por jornalistas em pelo menos duas dessas manifestações ocorridas em Brasília.

Na verdade, os confrontos em São Paulo começaram depois que bolsonaristas, alguns deles portando símbolos neonazistas, atacaram manifestantes de três torcidas organizadas de times paulistas (Corinthians, Palmeiras e Santos) que haviam se unido para um ato a favor da democracia e contra Bolsonaro. A Polícia Militar ajudou a agravar a violência ao apartar o ato, concentrando as forças nos manifestantes antigoverno.

Essa crise sem pretendentes causa estragos por todos os lados. Acusado de fazer papel de defensor de Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, também ficou em situação desconfortável pelas críticas a sua atuação feitas por um grupo expressivo de integrantes do Ministério Público. Um abaixo-assinado contra ele obteve aval de metade do MPF.

Já se sabia que a temperatura ia aumentar pois este era o primeiro fim de semana após a operação contra os aliados do presidente na investigação da divulgação de fake news contra membros do Judiciário. O próprio presidente e seus filhos têm criticado durante a investigação e acusam o relator da investigação, o ministro Alexandre de Moraes, de extrapolar os limites constitucionais. Em nenhum momento, obviamente, o grupo reconhece a existência da prática de fake news ou de ameaças aos ministros do Supremo. Para os bolsonaristas, o STF estaria atacando sua “liberdade de expressão” com essa investigação, que já fez buscas e apreensões nos endereços de 29 pessoas.

O inquérito das fake news pode alimentar denúncias apresentadas no Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa Bolsonaro- Hamilton Mourão. O fato de a rede de fake news ter sido financiada por empresários de forma ilegal ao longo de campanha pode fazer com que pedidos de cassação da chapa avancem. O relator do inquérito das fake news, aliás, assume uma cadeira no TSE nesta terça-feira. Com isso, a trinca do Supremo no TSE será composta pelo presidente, Luis Roberto Barroso, por Moraes e Edson Fachin.

O relator de um dos pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão na corte, ministro Og Fernandes, que é do STJ, determinou na última semana que o presidente e o vice sejam ouvidos sobre o pedido de partidos da oposição de transferir provas do inquérito das fake news do STF para a Justiça Eleitoral.

O ovo da serpente – A mensagem enviada por Celso de Mello a um grupo de pessoas, que acabou vazando, mostrou a que ponto os ministros do Supremo estão irritados com os seguidos ataques contra as instituições feitos pelos bolsonaristas. Em alguns pontos da mensagem, o ministro faz questão de destacar algumas palavras em caixa alta.

“GUARDADAS as devidas proporções, O “OVO DA SERPENTE”, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar (1919-1933), PARECE estar prestes a eclodir NO BRASIL! É PRECISO RESISTIR À DESTRUIÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA, PARA EVITAR O QUE OCORREU NA REPÚBLICA DE WEIMAR QUANDO HITLER, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo Presidente Paul von Hindenburg, em 30/01/1933, COMO CHANCELER (Primeiro Ministro) DA ALEMANHA (“REICHSKANZLER”), NÃO HESITOU EM ROMPER E EM NULIFICAR A PROGRESSISTA, DEMOCRÁTICA E INOVADORA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR, de 11/08/191, impondo ao País um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição , em março de 1933 , da LEI (nazista) DE CONCESSÃO DE PLENOS PODERES (ou LEI HABILITANTE) que lhe permitiu legislar SEM a intervenção do Parlamento germânico!!!! “INTERVENÇÃO MILITAR”, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, NADA MAIS SIGNIFICA, na NOVILÍNGUA bolsonarista, SENÃO A INSTAURAÇÃO , no Brasil, DE UMA DESPREZÍVEL E ABJETA DITADURA MILITAR!!!!”.

No fim da tarde de domingo, em entrevista para a GloboNews, o ministro Gilmar Mendes também falou forte contra “as manifestações antidemocráticas”, que lembrou serem “não apenas inconstitucionais, como criminosas”. E defendeu o inquérito que investiga as fake news, afirmando ser “algo absolutamente regular. “Não temos dúvida disso”, afirmou. Já existe maioria a favor da legalidade do inquérito, a despeito do que muitos apontam a respeito de sua inadequação para algumas das medidas determinadas por Alexandre de Moraes.

O incentivo de Bolsonaro, semana após semana, a atos golpistas acaba fazendo com que os ministros do STF, mesmo aqueles que normalmente têm divergências públicas, se unam numa escala de contenção.

O Congresso, diante do embate entre Judiciário e Executivo, tem sido bem mais tímido em reações. Um grupo de deputados pretende ir a Brasília presencialmente nesta semana para cobrar de Rodrigo Maia uma postura mais incisiva contra as investidas de Bolsonaro contra a democracia. “Temos de ajudar o Judiciário, eles estão lá! Reativar a CPMI”, disse ao BR Político o deputado Julio Delgado (PSB-MG).

No Senado também deve aumentar a pressão sobre Davil Alcolumbre para que seja mais enfático em condenar as ações presidenciais. Essas cobranças têm acontecido nas reuniões de líderes por videoconferência.