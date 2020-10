Relatório de Braga minimiza polêmica sobre saber jurídico de Kassio

O relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal, entregue nesta manhã à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, minimizou a polêmica sobre as inconsistências curriculares do indicado que levantam suspeitas sobre seu saber jurídico. O presidente Jair Bolsonaro havia feito o mesmo na semana passada, quando afirmou que não vai “indicar um cara só pelo currículo”.

“Mirar abstratamente o curriculum do indicado significa retirar a dimensão humana dos conhecimentos que ele adquiriu, das reflexões que produziu e da prudência que exercitou ao longo de sua trajetória. Tomo de empréstimo a preleção já citada de Rui Barbosa para afirmar que o “notável saber jurídico” exigido pela Constituição tem menos a ver com títulos e diplomas, e mais com sementes de conhecimento que germinam em terreno fértil de humildade intelectual e devoção a causas justas abraçadas durante uma vida inteira. Para aferir isso não se deve olhar apenas o curriculum, mas o conjunto da biografia do indicado”, escreveu o parlamentar.

E acrescenta: “Despreza o exemplo de garra e perseverança que o piauiense KASSIO NUNES MARQUES representa aquele que se apega às notas de rodapé e às entrelinhas de sua produção bibliográfica com o objetivo de impingir-lhe críticas vazias de conteúdo”.

Kassio Marques será sabatinado no próximo dia 21.

O desembargador cita em seu currículo um curso de pós-graduação que a Universidad de La Coruña, na Espanha, nega existir. Segundo a instituição europeia, a única ligação de Kassio Marques com a universidade foi a participação, como ouvinte, de um curso de quatro dias.