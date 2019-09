Relatório de Tasso será lido amanhã

Equipe BR Político

O relatório da reforma da Previdência será lido na quarta-feira, 28, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, anunciou a presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS). O parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) foi apresentado na tarde desta terça, 27. Com isso, o calendário da proposta no Senado está mantido. A votação na CCJ deve ocorrer no dia 4 de setembro. No plenário, as votações de primeiro e segundo turno estão programas para 24 de setembro e 10 de outubro, respectivamente. A sessão para leitura do parecer está marcada para as 11 horas, de acordo com o Broadcast Político.

