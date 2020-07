Relatório Focus começa a estabilizar previsão de queda do PIB

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 6, pelo Banco Central, mostra que a previsão para o encolhimento do PIB do País pode ter se estabilizado. Hoje, a previsão é que o PIB brasileiro caia 6,50%. Na semana passada, essa estimativa era ligeiramente pior, batendo em queda de 6,54%.

Claro que é muito cedo para se ter certeza que o tombo da economia brasileira possa ter encontrado o tamanho do buraco do poço onde caiu por conta do impacto do coronavírus. Até porque algumas previsões citam números bem piores, como é o caso do FMI que fala em decréscimo de 9,1%. Mas a manutenção por outra semana desse patamar de queda em torno de 6,5% pode ser um indicativo importante.