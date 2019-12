Relatório prévio da LOA aprovado sem problemas

Gustavo Zucchi

A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta, 4, sem maiores dores de cabeça o relatório prévio do deputado Domingos Neto (PSD-CE). A única polêmica, como já era esperado, foi em torno do valor destinado para o fundo eleitoral, estimado em R$ 3,8 bilhões. O Novo apresentou destaque e conseguiu unir extremos: ao seu lado ficaram os parlamentares do PSL e do PSOL. A improvável união serviu de termômetro para a votação final do relatório no plenário do Congresso: 5 deputados votaram favoravelmente ao destaque e 23 foram contra.