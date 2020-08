Governo quer gastar R$ 5 bi em obras enquanto tenta ‘remendar’ teto

O estica-e-puxa do governo entre manter o teto de gastos e o caminho da austeridade fiscal e buscar atalhos e puxadinhos para expandir os gastos e manter a maré positiva mostrada pelas pesquisas promete produzir nos próximos dias uma legislação esquizofrênica, contraditória e fadada a ser questionada no Tribunal de Contas da União e no Supremo Tribunal Federal.

Estão sendo estudadas, simultaneamente, uma Medida Provisória para permitir créditos extraordinários para obras de infra-estrutura no valor de até R$ 5 bilhões e uma Proposta de Emenda à Constituição, mais uma, que tentará remendar outras enviadas pelo governo ao Senado no fim do ano passado e que nunca andaram, criando “gatilhos” para frear gastos quando o teto estiver prestes a estourar. As duas coisas apontam em direções opostas e mostram a atual disputa política no seio do governo.

A MP vai enfrentar oposição de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, do ministro do TCU Bruno Dantas, relator das matérias ligadas ao Ministério da Economia, e de Gilmar Mendes, que ajudou a costurar a redação da PEC do chamado Orçamento de Guerra, essa sim criando várias exceções ao teto e à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas tendo como justificativa os necessários gastos para fazer frente à crise econômica e social provocada pela pandemia.

As obras de Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infra-Estrutura), que têm o aval da Casa Civil do general Braga Netto, são outra coisa: não atendem ao requisito da imprevisibilidade da emergência da pandemia, por exemplo.

Há vários julgados do STF no sentido de entender que créditos extraordinários não podem ser aberto para suprir despesas correntes nem aquelas passíveis de serem incluídas no Orçamento regular. Em seu perfil no Twitter no último sábado, o ministro Bruno Dantas lembrou decisão de Gilmar Mendes em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra uma MP de 2007 em que o ministro concedeu liminar com esse argumento.

“Quem disse isso não fui eu, foi o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Os limites para abertura de crédito extraordinário por Medida Provisória foi o tema de meu questionamento na prova oral como examinador do concurso público de Procurador do MPTCU em 2016”, escreveu Dantas, num claro recado para o governo.

Maia também disse textualmente na semana passada considerar que uma MP abrindo o crédito extra de R$ 5 bi é inconstitucional, e aconselhou Rogério Marinho a recuar da tentativa.

Mas a MP segue no forno do Planalto e pode sair esta semana, inclusive. Ela atrai o interesse da parcela do Congresso com que o governo passou a contar, capitaneada pelo Centrão, sobretudo pelo PP. Mas deverá ser questionada na Justiça caso seja aprovada, além de contrariar imensamente o já insatisfeito Paulo Guedes.

Para dar uma no cravo e outra na ferradura e afagar Guedes, o governo prepara uma nova PEC para fingir que está zelando pelo teto de gastos. Ela deve fundir as PECs mandadas pelo ministro no fim do ano e que dormitam no Senado. Está em estudo se será no bojo dessa proposta que estará a criação do Renda Brasil, o que seria outra esquisitice, uma vez que o programa ainda não tem fonte de financiamento e aumenta gastos, em vez de segurá-los.

A PEC 186, a chamada PEC Emergencial, é uma das que podem originar a nova PEC “3 em 1”, é a que cria novos gatilhos para conter gastos quando as despesas se aproximarem do teto. Se as despesas ultrapassarem 95% das receitas correntes, são autorizados expedientes como congelamento de aumentos salariais de servidores e permite a revisão de benefícios fiscais e tributários.

A segunda PEC a ser condensada na que vai tentar segurar o teto é a que desvincula recursos do Orçamento e altera o pacto federativo.

Mise-en-scène

Todo o teatro da preocupação com o teto é feito por Bolsonaro como forma de tentar conter a insatisfação crescente e não mais disfarçada de Paulo Guedes, que falou em “debandada” na semana passada, depois que dois de seus secretários especiais deixaram o governo por não ver avançarem privatizações (Salim Mattar) e a reforma administrativa (Paulo Uebel).

Bolsonaro também fez uma defesa superficial e retórica da reforma administrativa, mas ninguém em Brasília aposta uma nota ainda inexistente de R$ 200 na real disposição do governo de mexer no vespeiro do funcionalismo em pleno ano eleitoral. Se nem o sacrifício provisório de redução salarial durante a pandemia foi pedido aos servidores, que ainda tiveram gratificações extras aprovadas no período (caso dos militares), não há de ser uma reforma estrutural neste momento que vai seduzir o presidente que começa a se animar com a recuperação nas pesquisas.

Aliás, o que tem animado mais Bolsonaro é a volta da rotina de promover inaugurações e aglomerações. Na sexta-feira, por sinal, a parada do presidente é no Rio Grande do Norte, Estado governado pelo PT e berço eleitoral de dois dos ministros mais bem cotados atualmente com o presidente, o falado Rogério Marinho e o titular das Comunicações, Fábio Faria, um dos grandes responsáveis pela fase “contida” e de bem com a imprensa do antes incontível Bolsonaro.

Diante de todos esses sinais no sentido de mais gastos e tentativas de apenas fazer “remendos” no já desprestigiado teto, a escolha de Guedes passa a ser se aceita fazer parte da encenação, virando, com isso, uma rainha da Inglaterra, pretensamente prestigiado, mas sem poder, ou se reavalia sua permanência no poder.

Encantado com o aumento da popularidade à custa do auxílio emergencial, Bolsonaro parece não se dar conta de que a medida tem prazo de validade e de que vai legar um cofre ainda mais depauperado, preocupação que Guedes tem manifestado, mas que repete cada vez mais sozinho.