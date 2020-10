Candidatos de centro e centro-direita largam na frente nas maiores capitais

A menos de um mês das eleições municipais, as primeiras rodadas das pesquisas de intenção de voto mostram que candidatos com perfil de Centro e centro-direita aparecem na frente nas maiores capitais do Brasil. Se for confirmada nas urnas, essa tendência pode representar uma mudança em relação às eleições presidenciais de 2018, quando o segundo turno foi disputado entre Jair Bolsonaro, com uma candidatura de direita, e o petista Fernando Haddad, da esquerda. Agora, a mudança do eleitorado seria na direção do Centro.

Segundo as pesquisas feitas até agora pelo Ibope, nas seis maiores capitais, a tendência vai sendo majoritária. Em São Paulo, o deputado federal Celso Russomanno, do Republicanos, aparece em situação de empate técnico com o prefeito tucano Bruno Covas, que busca a reeleição. Mesmo com o apoio de Bolsonaro, Russomanno é um veterano das disputas paulistanas e já perdeu duas eleições seguidas porque sua candidatura costuma perder o fôlego político. Pertence a um dos principais partidos do Centrão, enquanto o PSDB de Covas tem se alinhado assumidamente ao Centro.

No Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) saiu na frente, aproveitando o desgaste do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), outro que tenta colar em Bolsonaro. Enfraquecido, Crivella, que é de centro-direita tenta, pelo menos, chegar ao segundo turno. Já o DEM de Paes é outro expoente do Centrão.

Os dirigentes do PSD gostam de dizer que são independentes e que não pertencem ao Centrão. Mas o partido é mais uma das forças protagonistas de Centro e tem a reeleição do prefeito Alexandre Khalil considerada como certa em Belo Horizonte.

Em Salvador, Bruno Reis deve garantir mais um mandato para o DEM na capital baiana, herdando o apoio político do prefeito ACM Neto, presidente nacional do partido. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca pode conseguir outra vitória para o DEM ainda no primeiro turno.

Das seis maiores capitais em número de eleitores, Fortaleza (a quinta) tem a primeira disputa mais embolada ideologicamente. O deputado federal Capitão Wagner, do PROS, tem perfil beirando a direita e aparece numa situação de empate técnico com a ex-prefeita petista Luizianne Lins. Mas, com apoio do grupo dos Ferreira Gomes, José Sarto (PDT) pode ainda mexer nessa disputa.

Tudo diferente

É importante destacar que a eleição deste ano tem particularidades que devem pesar no resultado. Disputada no meio da pandemia do novo coronavírus, é uma campanha que tem menos atividades de rua, menos debates e pouco tempo para que candidatos novos se apresentem para os eleitores. Isso pode favorecer justamente os políticos mais tradicionais, que se beneficiam do recall de eleições recentes.

Além disso, há uma certa ressaca no ar em relação à chamada nova política. Um dos principais pilares da disputa de 2018, quando o eleitorado, cansado de escândalos e de gestões fracas, apoiou uma ampla renovação do Congresso, das assembleias estaduais, dos governadores e até do presidente da República. Como alguns dos principais representantes dessa onda de mudança não entregaram nada de diferente – Bolsonaro, por exemplo, se alinhou com o Centrão para se blindar contra um eventual pedido de impeachment – a decepção do eleitor parece o estar empurrando na direção de políticos com reputação mais consolidada.

Nesse pacote da ressaca, é impossível não falar do fracasso de Wilson Witzel (PSC), no Rio, que foi afastado do governo por envolvimento em irregularidades e que deve perder o mandato menos de dois anos depois de assumir o posto. Novos governadores, como Carlos Moisés (PSL), em Santa Catarina, e Wilson Lima (PSC), no Amazonas, também estão às voltas com pedidos de afastamento.

Menos radicalismo

Dirigentes partidários acham que o eleitor pode ter se cansado da polarização em torno das propostas mais radicais, tanto à esquerda, quanto à direita. Depois do surgimento de um clima antipetista já na eleição municipal de 2016 (o PT elegeu apenas um prefeito de capital, com Marcos Alexandre, em Rio Branco, no Acre), os nomes mais identificados com a direita mais radical e com o bolsonarismo seguem sem se destacar.

E não dá para carimbar Russomanno e Crivella como bolsonaristas. Ambos tinham suas carreiras políticas consolidadas antes de Bolsonaro chegar ao poder e parecem estar muito mais tentando pegar uma carona na imagem do presidente do que alinhados politicamente à ideologia do presidente. Algo parecido com o que aconteceu na eleição para o governo de São Paulo, quando o tucano João Doria venceu a disputa com o discurso de representar o “bolsodoria”. Ou seja, tentando embalar na força que levou Bolsonaro ao Planalto. Com pouca afinidade, pouco tempo depois, já eram inimigos políticos e podem se enfrentar na disputa nacional de 2022.

Para a esquerda, as melhores chances aparecem com nomes que não pertencem ao PT. Em Porto Alegre, Manuela D’ávila (PCdoB) vem liderando nas pesquisas. Em Recife, João Campos (PSB) está na frente. Em Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece em primeiro. Mesmo com o antipetismo menos forte do que em 2016, quando o impeachment de Dilma Rousseff pesou na disputa, ainda há dificuldades para que os candidatos do partido decolem. Nas três maiores capitais, o PT, até agora, aparece fora do jogo. Jilmar Tatto tem 4% em São Paulo. Benedita da Silva oscila em torno de 7% no Rio, e Nilmário Miranda ronda os 3% em Belo Horizonte.

Pulverização

Como em 2016, a eleição deste ano deve repetir a pulverização, dividindo as capitais entre muitos partidos. Quatro anos atrás, 13 partidos elegeram pelo menos um prefeito de capital. Agora, pelas primeira pesquisas, o número deve igualar essa marca ou até superar. Mas, para o Centro, há uma boa notícia. O consórcio que PSDB, DEM e MDB tentam consolidar em torno de uma candidatura presidencial única em 2022, pode vencer em capitais importantes, o que representaria uma base de apoio significativa para a disputa nacional.

No melhor dos cenário, os três partidos podem vencer em São Paulo, Rio, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Maceió, Natal, Teresina, Palmas, entre outras. Se isso acontecer, essa aliança pode ter maiores condições de fortalecer a candidatura nacional de Centro que parece estar se formando já nas eleições municipais deste ano.