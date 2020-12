STF derruba manobra da reeleição e abre jogo pela sucessão no Congresso

Legislativo

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, não poderão concorrer a mais um mandato. Ou seja, as duas Casas do Congresso terão, obrigatoriamente, dois presidentes diferentes a partir de fevereiro. E isso abre uma inesperada briga sucessória, especialmente no Senado, onde Alcolumbre tinha uma avançada articulação a seu favor para se reeleger facilmente. Na Câmara, já desgastado pelos três mandatos e meio como presidente, Maia repetia que não seria candidato à reeleição. Mesmo que fosse só discurso, essa dificuldade já tinha permitido que outros nomes se colocassem na disputa.

Neste domingo, a votação do STF foi concluída com sete ministros votando contra a possibilidade de reeleição para Maia e quatro aceitando, no caso de Alcolumbre, o placar foi apertado. Seis a cinco contra a reeleição. Votaram contra a possibilidade de Maia concorrer os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Kassio Nunes Marques. Votaram a favor o relator Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. No caso de Alcolumbre, a diferença é que Kassio Nunes aceitou que ele pudesse concorrer.

Na prática, a manobra política que levou ao julgamento sequer deveria ter recebido um voto a favor, já que trata-se de um casuísmo. Especialmente pelo argumento de que a reeleição ou recondução poderia ser feita por mais um mandato, mas apenas contando a partir desta votação. Uma interpretação que funcionava à perfeição para os atuais comandantes do Senado e da Câmara.

Se o STF tivesse dado autorização para a reeleição, teria sido um triunfo da velha política tão criticadas nos últimos anos pelos próprios parlamentares. Em nome de um interesse de ocasião, Judiciário e Legislativo, sob as vistas grossas do Executivo, fariam uma virada de mesa no meio da disputa do jogo para conseguir um triunfo político.

O que não deve mudar é que, no meio desse processo, seguem travadas importantes discussões dentro da agenda de propostas para a retomada do crescimento da economia. Com os trabalhos praticamente paralisados na Câmara e em ritmo lento no Senado, há uma demanda represada de projetos. Como, por exemplo, as discussões sobre as reformas, orçamento, metas, teto de gastos, dívida pública, privatizações, autonomia do BC. Não significa que as propostas precisam obrigatoriamente passar, mas têm de ser resolvidas. O chove não molha em torno delas cria apenas uma expectativa inútil e é desgastante para todos.

Outro fator importante é que a definição do julgamento vai ampliar as fissuras e desentendimentos dentro do Congresso, que já está bastante dividido. Com isso, as votações mais complicadas tendem a ser postergadas mais ainda por falta de apoio para fazê-las avançar.

Quem será o próximo presidente?

Cabe agora aos presidentes do Legislativo escolherem um candidato a sucessor em suas respectivas casas legislativas. A tarefa na Câmara é mais complicada. A solução discutida no momento é de quem consegue unificar as siglas que giram entorno de Maia e que consiga derrotar Arthur Lira (PP-AL), candidato que deve ser apoiado pelo governo.



São ao menos três nomes, sendo o favorito o de Baleia Rossi (MDB-SP). O deputado paulista agrada alas reformistas do Congresso, sendo o autor do texto de reforma tributária que tramita no Legislativo. Outro ponto positivo é que ele teria mais chances de receber apoio da esquerda do que Marcos Pereira (Republicanos-SP). A pauta conservadora do pastor e seu partido afastariam parlamentares progressistas de uma possível candidatura.



Já Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) não teria apoio de sua sigla, dividindo votos com Lira. Mesma situação de Marcelo Ramos (PL-AM), que não deve insistir em sua candidatura para presidência da Câmara com Welligton Roberto ao lado do nome do Progressistas no pleito.



Maia pediu para seus aliados um consenso em volta de um nome para apoiar. A ideia é conseguir unir diversas siglas em um único bloco que faça frente ao Centrão de Lira. DEM, PSDB, MDB, Cidadania e PV juntos teriam 106 deputados. Caso conseguissem atrair o Republicanos e parte do PSL que não se alinha mais com Jair Bolsonaro, esse número subiria para 158 parlamentares. Maia ainda pode conseguir obter apoio do Solidariedade.



Ou seja, o grupo ainda precisaria do apoio de partidos de esquerda para atingir os 257 votos e vencer Lira. Entre siglas como PT, PDT, PCdoB, PSB e PSOL, Rossi teria menor resistência em ser apoiado em um possível segundo turno. O MDB já esteve ao lado do PT na Câmara e tem boa relação com a esquerda. Além disso, Rossi poderia ajudar em um consenso para aprovação da reforma tributária que não desagradasse tanto as siglas progressistas



Juntas, as siglas de esquerda tem 132 deputados. PT e PSB já avisaram Maia que não iriam apoiar sua reeleição mesmo com chancela do STF. Mas em um segundo turno, podem estar ao lado de um nome contra o governo Bolsonaro. O mesmo caso do PDT. O PSOL deve lançar um candidato próprio, como fez em eleições passadas.

No Senado, Alcolumbre tinha amplo favoritismo e deve conseguir passar isso ao seu sucesso. O nome mais forte para o cargo no momento é do atual líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM)./Marcelo de Moraes e Gustavo Zucchi