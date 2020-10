Renan: ampliação do Bolsa Família não pode ser a fórceps

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta tarde de terça, 6 no Twitter que o armistício alcançado entre Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes em jantar na noite de ontem, 5, do qual ele participou, resultou numa agenda que vai englobar “as reformas administrativa, que inclua os 3 poderes, a tributária e a ampliação do bolsa família, que não pode ser feita a fórceps, sem negociações prévias com o parlamento”. O ex-presidente do Senado afirma ter sugerido o corte de R$ 5 bilhões das emendas parlamentares, maior tributação dos salários de R$ 50, 70, 100 mil, o fim dos supersalários públicos, já aprovado pelo Senado, além da qualificação dos gastos públicos.

Segundo ele, a agenda será tocada pelos líderes partidários, uma vez que ele está indo para Alagoas. “O Brasil merece o direito de viver em paz”, concluiu.

2) Foi acordada uma agenda mínima que será previamente detalhada a partir de hoje entre o governo e os líderes partidários. — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 6, 2020

4) O tempo é escasso, mas a convergência obtida na reunião nos permite ser otimistas em relação as providências para manter a responsabilidade fiscal diante da crise que se avizinha. A distância mais curta entre dois pontos é a vontade de fazer. — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 6, 2020