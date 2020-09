Renan Calheiros passa por cirurgia e reclama de ‘perseguição’

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) gravou um vídeo no Hospital Sírio Libanês, onde está internado para a retirada de um nódulo no rim direito, em que reclamou de perseguições absurdas. O ex-presidente do Senado também foi submetido a uma biópsia na região do pâncreas.

Em uma espécia de desabafo, Renan disse: “Desde a última quarta-feira, estou no Sírio Libanês para fazer exames de rotina. Nele, foi identificado um tumor de 1,6 cm e um rim direito já foi retirado. Os demais [tumores], em outras regiões, também estão sendo avaliados. Nas próximas horas, irei me submeter a outro procedimento”.

Ele afirmou que o vídeo gravado seria um registro para relatar o desgaste físico e mental que tem enfrentado por conta de “processos e perseguições absurdos”, com mais “absoluta falta de provas”. “Mesmo assim, a qualquer momento podem surgir outros absurdos que vão causando danos a minha saúde física e mental. Ano a ano, mês a mês, é uma verdadeira tortura. Ontem mesmo, saindo da cirurgia, fui instado a responder pela 10ª vez a uma denúncia improcedente, nascida de uma delação onde todos os delatores negaram a imputação inicial. Fala-se muito em assassinato de reputações, essas acusações sem prova. O fato é que vale uma sentença de morte em vida, assassinato mesmo. O corpo também se abate”, desabafou.

De acordo com o Sírio Libanês, Renan está bem e deverá receber alta nos próximos dias. “O senador Renan Calheiros veio ao Hospital Sírio Libanês para avaliação clínica e exames mostraram um nódulo no rim direito, que foi removido hoje. Também foi realizada biópsia numa pequena área pancreática”, disse o boletim médico do hospital.